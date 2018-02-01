Такі в Україні не відповідають перед законом - директор Freedom House прокоментував появу "Національних дружин"

Представник Freedom House назвав реальною проблемою те, що подібні групи в Україні не несуть відповідальністі за використання сили.

Риторика ГО "Національні дружини" про "український порядок" може швидко перетворитись на насильницькі дії проти меншин. Про це заявив директор українського офісу Freedom House Метью Шааф.

Читайте також"Це не той шлях": посол Канади прокоментував створення "Нацдружин"ГО "Національні дружини" минулої неділі провели у Києві марш присяги кількохсот активістів. ГО пов'язане з полком "Азов" та партією "Національний корпус". На прес-конференції голова "Національних дружин" Ігор Бобер розповів, що організація створена з метою "наведення порядку на вулицях".

Між тим директор українського офісу Freedom House Метью Шааф, спілкуючись з "Голосом Америки", відзначив, що хоча конкретно про "Національні дружини" поки немає достатньо інформації, та риторика, яку сповідає ця організація, часто супроводжує групи, які реально діють насильницькими методами.

"Насправді ж в Україні, інших країнах чимало груп та осіб, які заявляють, що будуть забезпечувати "український порядок", чи якийсь "слов'янський порядок", традиційні цінності. Все це не нове, як і заяви, що вони готові застосовувати силу. Не є чимось новим і те, що люди готові виходити на вулицю і діяти силовими методами, щоб захищати своє бачення "традиційних цінностей", чи інших розмитих слоганів. Ми вже бачили це в Україні - групи людей, які на вулицях на громадських заходах здійснюють напади, або утискають групи етнічних, релігійних меншин, ЛГБТ групи, активістів феміністичних організацій та інших людей", - розповів Шааф.

Представник Freedom House назвав реальною проблемою те, що подібним групам в Україні не доводиться нести відповідальність за використання сили.

"Загалом цим людям не доводиться відповідати за такі дії. Саме це і турбує нас у даному випадку - що ми маємо справу із черговою групою людей, які заявляють, що беруть закон чи порядок до своїх рук і невідомо, що вони будуть робити. Досвід підказує, що така риторика може дуже швидко перетворитись на дії з цілком реальними наслідками для членів суспільства. Саме це нас і непокоїть" - розповів Шааф.

Представник Freedom House також звернув увагу на випадки, коли в Україні не були покарані конкретні особи та організації за погрози застосування фізичного насильства щодо представників меншин та подальше насильство щодо них.

Крім цього, відомий оглядач-міжнародник Леонід Рагозін пов'язує "Національні дружини" з української владою. Він заявив, що "Національні дружини" є мавпуванням досвіду російської влади, яка використовувала у якості інструменту силового впливу різноманітні козачі підрозділи. "Міністерство внутрішніх справ копіює російську практику інкорпорації самовправних "козачих" груп, які по суті є фасадом організованої злочинності, до правоохоронних структур", - написав у "Твіттері" Рагозін.



Довідка УНІАН, Freedom House - міжнародна правозахисна неурядова організація, яка займається підтримкою та дослідженням стану демократії, політичних свобод і дотримання основних прав людини.