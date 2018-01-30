Західні експерти прокоментували присягу представників "Національних дружин" у Києві (відео)

Вони занепокоєні тим, що сотні неонацистів пройшли Києвом, де стільки зусиль доклали, щоб переконати, що українські неонацисти є вигадкою російської пропаганди.

Гучне явлення громадськості організації "Національні дружини" і її декларації, можливо, є справдженням багаторічних прогнозів проблем, з якими українське суспільство зіткнеться після розширення діяльності крайньоправих організацій з протистояння Росії на активнішу громадсько-політичну роль.

Читайте такожМарш "нацдружинників" у Києві: Аваков нагадав про монополію держави на насильствоПро це у "Твіттері" заявив Арік Толер, провідний дослідник проекту BellingCat з питань Східної Європи та Євразії і провідний цифровий дослідник з питань Євразії у Digital Forensic Research Lab, передає Голос Америки.

Як відомо, у Києві на території Косого капоніра Київської фортеці партія "Національний корпус" влаштувала присягу сотень представників "Національних дружин". Речник Нацкорпусу Роман Чернишов розповів, що організація діє вже понад рік. "Фактично це частина азовського руху. Це добровільне об’єднання по підтриманню порядку на вулицях", - розповів він.

Гучний вихід "Національних дружин" на авансцену оглядачі зустріли без захвату.

"Всі статті, написані за останні три роки, про потенційні проблеми для українського суспільства після повернення "додому" крайньоправих груп, подібних до "Азову", можливо, справджуються", - пише Арік Толер.

"Сотні неонацистів пройшли столицею України, Києвом, де стільки зусиль доклали, щоб переконати, що українські неонацисти є вигадкою російської пропаганди. Уряд реально повинен розібратись з ситуацією", - пише у "Твіттері" авторитетний дослідник російських мереж впливу у Європі та крайньоправих політичних рухів Антон Шеховцов, експерт дослідницького інституту Institute for Human Sciences (Австрія).

"Це справді лякає і матиме вплив на безпеку меншин у Києві: "Азов" щойно сформував крайньоправе ополчення для патрулювання вулиць Києва, щоб захищати "український порядок". Поліція брала у цьому участь і схоже не проти паралельних владних структур. Це просто жахає", - пише у мікроблозі правозахисник-дослідник крайньоправих рухів та навколофутбольного насильства Павло Клименко, який неодноразово ставав об'єктом нападок з боку українських націоналістів.

При цьому, Клименко взазначив, що настільки гучна заявка "Національних дружин" на роль паралельної силової структури не збігається із підтримкою політичної сили "Азову" серед українців.

"При тому, очікується що крайньоправі на виборах, та "Азов" зокрема, не отримають підтримки і 5% виборців, вони контролюють політику на рівні вулиць та розбудовують свої структури, маючи непропорційно великий вплив на молодь. Саме це викликає жах у довготерміновій перспективі", - пише Клименко.

Своє занепокоєння висловив і Богдан Белей з дослідницького центру Belfer Center (США), який підкреслив, що заява "Національних дружин" про готовність, без вагань, застосовувати силу не є заспокійливою. При цьому, Белей відзначив, що на ділі "Національні дружини", можливо, не здійснюватимуть реального патрулювання вулиць і обмежаться власне гучним «піаром». "Більш ймовірно, що вони будуть працювати по конкретних завданнях. Це дає їм змогу до міри дистанціюватись, ту саму можливість отримує і держава, яка не наважується протидіяти їм напряму", - пише у "Твіттері" Белей.

Також занепокоєння висловив і журналіст каналу Vice Land Бен Макуч. "Як журналіст я висвітлював факельний марш крайньоправих у Києві у жовтні (тисячі і тисячі скандували "Бандера") і ось бачу, як все це посилюється. Ось плід сумнозвісного "Азова". Від цього дуже моторошно", - пише у "Твіттері" Макуч.