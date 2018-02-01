В Україні заборонили батьківські комітети у школах (документ)

Міністр освіти Лілія Гриневич підписала наказ №1649, який скасовує діяльність батьківських комітетів у школах.

Наказ був підписаний 21 грудня 2017 року, це підтверджує відповідь Міносвіти на запит громадського активіста Віталія Фурманюка. Згідно із підписаним міністром наказом, розпорядження від 2 червня 2004 року №440 "Про затвердження примірного положення про батьківські комітети (ради)" втрачає свою чинність.

Читайте такожДержава ніколи не давала грошей на туалетний папір, крейду чи лампочки для учнів – директор київської школи Скасованим положенням про батьківський комітет визначалося, що він підкоряється й підзвітний загальношкільним батьківським зборам, передає Українська правда.

Термін повноважень комітету – один рік (або ротація складу комітету проводиться щорічно на третину). До складу комітету мав входитити заступник керівника загальноосвітньої установи з виховної роботи, а рішення організації мали рекомендаційний характер.

Комітет мав допомагати школі удосконалювати умови освітнього процесу, захищати законні права та інтереси учнів, організовувати та проводити загальношкільні заходи.

"Передбачаю, що багато педагогів та батьків критикуватимуть Лілію Михайлівну за це рішення, але вона зробила важливий та сміливий крок у боротьбі з корупцією та порушеннями прав в закладах освіти.

Бо саме рішеннями "Батьківських Комітетів" адміністрації закладів виправдовують збір необлікованих готівкових коштів, наймання охорони та навіть відрахування дітей із закладів", – написав Віталій Фурманюк у соцмережі.

Скасування діяльності батьківського комітету, а також зміни до порядку прийому дітей у 1 класи загальноосвітніх навчальних закладів ухвалені відповідно до нового закону "Про освіту".