США припинять знищувати макові поля в Афганістані

Влада США оголосила про зміну методів боротьби з наркотиками в Афганістані, передає Associated Press. Із заявою про це на саміті міністрів закордонних справ країн "Великої вісімки" (G8), що проходить в Італії, заявив спеціальний представник США в Афганістані Річард Голбрук.

За його словами, нинішня американська програма боротьби з афганським наркотрафіком, яка фокусується на знищенні макових полів, є “безцільною витратою грошей”. Програма, пояснив цю точку зору Р.Холбрук, можливо, і знищила певну кількість акрів маку, але зрештою вона грає на руку тільки рухові "Талібан", оскільки, з одного боку, не зменшує доходи "Талібан" від наркоторгівлі, а з іншої - приводить в ряди бойовиків афганських селян, незадоволених знищенням їх посівів.

Нова програма США матиме на меті заміщення маку як сільськогосподарської культури і створення ситуації, коли афганським землеробам вигідніше вирощуватиме інші види рослин.

Афганістан - країна-лідер з виробництва наркотиків. За деякими даними, до 93% героїну виготовляються саме там.

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