Юна одеситка завоювала приз Московського кінофестивалю

Російський фільм «Петя по дороге в Царствие Небесное» Миколи Досталя одержав головний приз 31-го Московського Міжнародного кінофестивалю - Золотий «Святий Георгій». Про це оголосили сьогодні на церемонії закриття ММКФ, передає ІТАР-ТАРС .

Фільм-переможець Московського кінофестивалю відрізняють талант, щирість і правильна моральна позиція її творця. Про це повідомив голова жюрі ММКФ, російський режисер Павло Лунгін.

Спеціальний приз журі кінофестивалю одержала російська картина «Чудо» Олександра Прошкіна. В основу фільму покладені реальна подія, що трапилася в Самарі в 1956 році і відома як «Стояння Зої». Під час свята в Будинку культури дівчина, не дочекавшись свого судженого, знімає із стіни ікону Миколи Чудотворця і починає з нею танцювати, але раптово застигає на місці.

Кращим режисером на Московському кінофестивалі названа Маріана Ченільйо, яка зняла мексиканський фільм «П`ять днів без Нори». Приз за кращу жіночу роль жюрі одноголосно присудило 13-річній Олені Костюк, що зіграла в українській картині «Мелодія для шарманки» режисера Кіри Муратової. Кращим виконавцем чоловічої ролі став Володимир Ільїн, який знявся в російському фільмі Карена Шахназарова «Палата № 6».

На конкурсі експериментального авторського кіно «Перспективи» кращою названа грузинська картина «Зона конфлікту» Вано Бурдулі.

«Фестиваль був нерівний, фестиваль був важкий, що говорить про деяку кризу, - відзначив Павло Лунгін, голова журі ММКФ. - Фільми були різні, були дуже хороші і не дуже. Але ми з суддівською колегією жили дружно, у нас було взаєморозуміння і рішення приймалися одностайно». Як заявив Лунгін, «головна мета нашого фестивалю – показати некомерційне авторське кіно, яке вимагає і від глядачів, і від їх творців етичних зусиль».

Газета.ру