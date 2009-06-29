Зустріч щодо "газової позики” Україні почалася в Брюсселі

Експерти високого рівня розпочали в понеділок вранці в Брюсселі обговорення можливості надання Україні міжнародної "газової" позики, ситуації із заповненням українських газових сховищ і подальших кроків із забезпечення постачань російського газу до Європи через територію України, передає кореспондент РІА “Новости”.

У скликаній Єврокомісією технічній нараді беруть участь представники влади Росії і України, "Газпрому" і "Нафтогазу", а також Світового банку, МВФ, Європейського інвестиційного банку і Європейського банку реконструкції і розвитку. Крім того, до Брюсселя прибули експерти європейських газових компаній.

Російська влада неодноразово зверталися до Євросоюзу з пропозицією подумати про надання Україні синдикованого кредиту, висловлюючи готовність увійти до такого "міжнародного пулу кредиторів"

Хоча Київ вчасно і в повному обсязі платить за газ, Москва регулярно висловлює сумнів у платоспроможності України, особливо в частині закупівель для заповнення підземних сховищ газом, необхідним для забезпечення зимових постачань європейським споживачам.

За словами голови "Газпрому" Олексія Міллера, Україна потребує того, щоб знайти системне рішення питання оплати російського газу.