Двоє російських акторів потрапили до бази "Миротворця"

Через відвідування акторами окупованого Криму вони включені в "чорний список".

Російські актори Ігор Ліфанов і Віктор Бичков включені до бази даних сайту "Миротворець". Обидва анонсували майстер-класи у таборі "Артек". Читайте такожГендиректор "Руставі-2" потрапив до бази "Миротворця" за публікацію "листа Порошенка ФСБ" "Попався на свідомому порушенні державного кордону України з метою проникнення в окупований російськими загарбниками український Крим", - йдеться у повідомленні сайту про Ліфанова. Як повідомляв УНІАН, раніше зірка "Таксі" потрапив до бази Миротворця за відвідування Криму.

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