Двоє російських акторів потрапили до бази "Миротворця"
08:19, 05 лютого 2018Суспільство
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Через відвідування акторами окупованого Криму вони включені в "чорний список".
Ілюстрація / REUTERS
Російські актори Ігор Ліфанов і Віктор Бичков включені до бази даних сайту "Миротворець". Обидва анонсували майстер-класи у таборі "Артек".
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"Попався на свідомому порушенні державного кордону України з метою проникнення в окупований російськими загарбниками український Крим", - йдеться у повідомленні сайту про Ліфанова.
Як повідомляв УНІАН, раніше зірка "Таксі" потрапив до бази Миротворця за відвідування Криму.
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