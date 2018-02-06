Главу МОЗ України Супрун помітили у McDonald's (фото)

Як можна бачити на знімку, Супрун дивиться у телефон, таці з їжею або напоями біля неї немає.

В. о. голови МОЗ Уляну Супрун вранці 6 лютого сфотографували в закладі швидкого харчування McDonald's.

Фото опублікував у Facebook віце-президент Інституту права та суспільства Андрій Хома.

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"Вранці в "Макдональдсі" зустрів міністра охорони здоров'я Супрун... Цікаво, до чого ця прикмета?))))", - йдеться у його повідомленні.

Раніше Супрун висловилася в Facebook щодо ребальзамування тіла видатного хірурга Пирогова, що обурило українців.

"На ці кошти можна придбати, наприклад, більше сотні упаковок препарату для лікування гострого лейкозу. Часто маємо запит від регіонів на цей препарат. Або інших ліків чи медичних засобів, які могли б допомогти багатьом пацієнтам. Або Микола Пирогов захотів би, щоб гроші, які можна використовувати на лікування живих людей, витрачалися на процедуру ребальзамування, яка вже не допоможе нікому? Чи в Україні в ХХІ столітті бюджетні кошти повинні витрачатися на подібні процедури? Як думаєте?", – зазначила Супрун.