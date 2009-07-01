Якщо подорожчають енергоносії, подорожчає і хліб

Зростання цін на хліб в Україні можливе в разі подорожчання енергоносіїв.

Таку думку УНІАН висловили у Всеукраїнській асоціації пекарів (ВАП).

У асоціації відзначають, що сьогодні на ринку хлібобулочних виробів спостерігається стабільна цінова ситуація. В першу чергу це пов`язано із стабілізацією цін на основну й допоміжну сировину, а також на енергоресурси в другій половині року, що сприятиме утриманню цін на хліб на колишньому рівні. Крім того, враховуючи оптимістичні прогнози врожаю 2009 року, прогнозується утримання ціни на стабільному рівні на зерно й борошно, що дозволить, у свою чергу, не підвищувати ціни на готову продукцію.

Всеукраїнська асоціація пекарів також не прогнозує різкого підвищення цін на хліб у зв`язку з можливим ухваленням постанови Кабінету Міністрів України «Про деякі питання ціноутворення на продовольчі товари».

Згідно з проектом постанови, який зараз знаходиться на доопрацюванні, Кабмін встановлює для всіх підприємств хлібопекарської галузі граничний рівень рентабельності виробництва хліба масових сортів на рівні не вище 12%. При цьому наголошується, що, враховуючи стабільні ціни на основну сировину й енергоресурси, а також достатньо високу конкуренцію на ринку хліба, хлібопекарські підприємства не планують найближчим часом підвищувати ціни на свою продукцію, зокрема в умовах ухвалення постанови.

При цьому наголошується, що різке підвищення цін на хліб можливе в разі зростання цін на сировину й енергоресурси, а ухвалення постанови «Про деякі питання ціноутворення на продовольчі товари» істотно не позначиться на вартості хліба.

«Більшість підприємств хлібопекарської галузі підвищили ціни на свою продукцію ще на початку року, відразу після підвищення цін на енергоресурси. З початку року підвищення цін на борошно було незначним, тому це практично не позначилося на зміні ціни готового продукту. Сьогодні ціни на основну й допоміжну сировину, енергоресурси стабільні, й це дозволить нам не підвищувати ціни на хліб. Якщо навіть деякі підприємства підвищують ціни на свою продукцію, то, по-перше, це одиничні випадки, а по-друге, підвищення відбувається в рамках інфляції», – зазначив президент Всеукраїнської асоціації пекарів Володимир СЛАБОВСЬКИЙ.