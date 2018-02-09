Заступник міністра юстиції знялася для календаря (фото)

19:22, 09 лютого 2018
Суспільство
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На знімку Бернацька в образі княгині / фото facebook.com/sevostianova

Про це Бернацька повідомила на своїй сторінці у Facebook, показавши відповідне фото.

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"Щиро вдячна за можливість взяти участь у монументальному фотопроекті - календарі на 2018 "Велична епоха української жінки", де в образах княгинь Київської Русі постали сучасні жінки", - написала вона.

Як повідомляв УНІАН, заступник міністра юстиції Наталія Севостьянова відгуляла розкішне весілля. Вона внесла правки до своєї декларації і записала цінний подарунок - весільну обручку, яка коштує 3,5 тисячі доларів.

Чиновниця вийшла заміж за юриста Руслана Бернацького. За даними ЗМІ, весілля святкували в одному з найдорожчих готелів Києва.

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Теги: #Наталія Бернацька#зйомки календар