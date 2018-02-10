В анексованому Криму активісти зібрали майже мільйон гривень на підтримку політв'язнів

Це достатня сума для погашення всіх штрафів.

В анексованому Криму в рамках акції Кримський марафон активісти зібрали близько 2 мільйонів рублів (930 тис. грн.) для підтримки політв'язнів та громадських активістів на півострові.

Про це повідомляє Кримська солідарність у Facebook.

"Сума, зібрана лише в межах Криму, становить вже близько 2 млн рублів. Це достатня сума для погашення всіх штрафів", - зазначив координатор організації Ділявер Меметов.

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Він також висловив подяку всім, хто підтримав благодійний марафон.

"Дякуємо всім, хто надав допомогу і підтримку, незалежно від конфесії чи національності, і вніс свої 10 рублів в цей марафон, проявивши свою солідарність. Ви показали свою єдність з тими, хто проявляє свою активну позицію щодо несправедливості, яка відбувається сьогодні в Криму", - додав він.