Родичі загиблих бійців переконані, що за Крим треба було воювати і підтримують застосування ЗСУ на Донбасі

Головна причина початку цієї нескінченної війни — в тій, що не почалася.

58% переконані, що в березні 2014-го Україна повинна була розпочати бойові дії, щоб повернути вкрадену автономну республіку. У всіх регіонах (включаючи Схід) цю думку підтримали більше половини учасників опитування.

"Дзеркало тижня. Україна" спільно з благодійним проектом "Небесна гвардія" виступили ініціаторами опитування понад 1000 членів сімей загиблих військовослужбовців, яке провів Київський міжнародний інститут соціології.

"Немає суперечності між миролюбністю в питанні про донбаське майбутнє і жорсткістю в оцінці кримського минулого? Нестиковка існує тільки на перший погляд. Швидше тут присутня логіка", — пишуть Юлія Мостова, Сергій Рахманін і Анастасія Береза, засновник благодійного проекту "Небесна гвардія", у своїй статті для DT.UA.

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"Воювали б за Крим — не довелося б воювати за Донбас", — цю точку зору часто доводилося чути саме з вуст фронтовиків, а також родичів загиблих і поранених в зоні АТО. Можливо, впевненість в тому, що за АРК слід було битися, грунтується на переконаності: головна причина початку цієї нескінченної війни — в тій, що не почалася.

У той же час число прихильників мирного врегулювання конфлікту на Донбасі практично збігається з числом тих, хто виправдовує застосування Збройних Сил на Сході країни (65 і 63%, відповідно). Як не дивно, найбільше тих, хто проти використання ВСУ у конфлікті, — не на Сході, а на Заході.

Того, що рідні полеглих в основній масі підтримують залучення військових до вирішення конфлікту на Донбасі, швидше за все, існує просте пояснення. В силу участі у війні їхніх близьких, вони досить добре уявляють собі масштаб і глибину того, що відбувається. І не мають ілюзій, що без активної участі регулярної армії можна хоча б заморозити конфлікт.