В Чернівцях затримали чоловіка, який "замінував" торговий центр

Для обстеження будівлі було евакуйовано близько 450 осіб.

У Чернівцях поліція затримала чоловіка за підозрою в неправдивому повідомленні про мінування торгового центру.

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Про це УНІАН повідомили у Відділі комунікації поліції Чернівецької області.

У суботу, 10 лютого, невідомий чоловік попередив по телефону поліцію про небезпеку вибуху в торговому центрі. Правоохоронці, обстеживши будівлю і прилеглу територію, не виявили ніяких сторонніх або вибухонебезпечних предметів. Для обстеження приміщення було евакуйовано близько 450 осіб.

Правоохоронці за 2 години після надходження неправдивого повідомлення встановили особу "жартівника", яким виявився 45-річний житель обласного центру.

Зловмисника затримали, йому оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 1 статті 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. Як пояснив затриманий правоохоронцям, повідомлення про вибухівку було жартом.

Правопорушник поміщений в ізолятор тимчасового утримання. За попередніми підрахунками, зазначили в поліції, такі дії зловмисника завдали не менше півмільйона гривень збитків.