У мережі розгорається новий мовний скандал: в угорському ресторані Києва відмовилися обслужити заступника міністра українською

13:05, 12 лютого 2018
Суспільство
4882 0
За словами Федорович, обсуживающий персонал і адміністратор категорично відмовилися обслуговувати її державною мовою / фото news.church.ua

Заступник міністра соціальної політики України Наталя Федорович обурена діями офіціантів угорського ресторану "Угорський дім", які категорично відмовились обслуговувати її державною мовою.

За словами Федорович, ресторан розташований в центрі Києва на вулиці Велика Васильківська.

Читайте такожЗ опальною українською співачкою стався конфуз під час прямого ефіру у Росії (відео)

"Тільки що в закладі під назвою "Угорський дім" мені категорично відмовили в обслуговуванні державною мовою. Відразу — офіціант, а потім — адміністратор. Навіть зауваження і великі прохання були безрезультатні. Ще раз — це була категорична позиція працівників закладу. Висновки робіть самі", — написала Федорович на своїй сторінці в Facebook.

Раніше заклади Харкова шокували журналістів відсутністю української мови.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #мовний скандал Київ#скандал угорський ресторан#ресторан Угорський дім#Угорський дім#відмовилися обслужити заступника міністра