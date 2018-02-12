У мережі розгорається новий мовний скандал: в угорському ресторані Києва відмовилися обслужити заступника міністра українською

Заступник міністра соцполітики Наталія Федорович опублікувала пост, де розповіла про столичний ресторан "Угорський дім".

Заступник міністра соціальної політики України Наталя Федорович обурена діями офіціантів угорського ресторану "Угорський дім", які категорично відмовились обслуговувати її державною мовою.

За словами Федорович, ресторан розташований в центрі Києва на вулиці Велика Васильківська.

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"Тільки що в закладі під назвою "Угорський дім" мені категорично відмовили в обслуговуванні державною мовою. Відразу — офіціант, а потім — адміністратор. Навіть зауваження і великі прохання були безрезультатні. Ще раз — це була категорична позиція працівників закладу. Висновки робіть самі", — написала Федорович на своїй сторінці в Facebook.

Раніше заклади Харкова шокували журналістів відсутністю української мови.