"Харків - російське місто?": заклади першої столиці шокували журналістів відсутністю української мови (відео)

У Харкові в одному із супермаркетів касирка відмовилась розмовляти з клієнтом українською мовою, а на додачу заявила: із нетерпінням чекає, коли російські танки приїдуть в місто. Після цього журналісти вирішили перевірити ситуацію з українською мовою у закладах Харкова. Про це йдеться в сюжеті програми "Гроші".

Журналісти спробували перевірити, чи перейдуть на українську у ресторанах Харкова та чи знайдуть українське меню.

Так, в суші-барі "Танукі", який розташований в центрі міста, меню принесли російськомовне та заявили, що на мають українського меню. Адміністратор закладу заявив, що центральний офіс мережі знаходиться у Москві, тому українського меню не мають, а їх корпоративний менеджер знаходиться не в Україні.

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В "Якіторії" на прохання принести українське меню відповіли: "А ви російською взагалі не розумієте?". У закладах розказали, що меню не переклали на державну мову. Менеджер заявила, що це "російський бренд", тому українського меню і не має. Заклад має "російські стандарти". Хоча, на англійську меню перевели. Менеджер заявила, що англійська саме та мова, яку знають всі.

Ще в одному закладі меню також не знайшли, проте офіціант розмовляв українською.

В одному з кальянних барів заявили, що меню державною мовою лежить десь далеко на складі і буде на руках десь о 22:00. В закладі "Харитоновъ" взагалі офіціант заявив, що Харків - "більше російське місто". Та й адміністратор закладу заявила, що Харків більше вважався російським містом, та й досі таким вважається.

Раніше стало відомо, що у супермаркеті мережі АТБ в Харкові касир не просто відмовилася обслужити воїна АТО українською мовою й назвала Харків російським, а й порадила покупцям поїхати у Львів до "бандер".