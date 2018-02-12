Автомобіль за 50 гривень у новій весняній акції "Лото-Забава" під девізом "Хай любов виграє!"

11 лютого у державній лотереї «Лото-Забава» стартувала нова весняна акція під девізом «Хай любов виграє!».

Про це повідомила прес-служба оператора державних лотерей «М.С.Л.» на своєму офіційному сайті.

Улюблена лотерея мільйонів українців готує приємні сюрпризи напередодні весни: «Лото-Забава» подарує всім своїм шанувальникам можливість виграти чотири новенькіавтомобілі в еквіваленті 400 000 гривень кожний, що будуть розігруватись протягом чотирьох тиражів: 18 і 25 лютого та 4 і 11 березня 2018 року. Загальний бюджет святкових розіграшів складає 1 600 000 гривень.

Для того, щоб стати учасником весняної акції, необхідно купити 5 або більше будь-яких білетів лотереї «Лото-Забава» однією покупкою. На кожному білеті буде надрукована додаткова ігрова комбінація. Кожну додаткову ігрову комбінацію треба надіслати за допомогою окремих SMS-повідомлень на короткий номер 330. База акційних ігрових комбінацій, зареєстрованих на тираж, створюється окремо для кожного акційного тиражу. З одного телефонного номера можна надсилати необмежену кількість комбінацій. Чим більше зареєстрованих додаткових ігрових комбінацій, тим більше шансів на виграш! Для отримання призу необхідно обов’язково зберегти у належному вигляді всі п’ять білетів, серед яких має бути один з виграшною комбінацією.

Перший акційний автомобіль буде розіграний наступної неділі, 18 лютого, під час 967-го тиражу «Лото-Забава».Білети «Лото-Забава» з валентинками можуть стати бажаним подарунком на весняні свята та принести бурхливі емоції та величезні виграші.

Нагадаємо, що переможцем попередньої акції «Лото-Забава», приуроченої до новорічних свят, «Даруй казку собі та близьким», став гравець з м.Біла Церква – Владислав Базанович. Вигравши 1 мільйон гривень 14 січня 2018 року, щасливчик став почесним учасником «КЛУБУ МІЛЬЙОНЕРІВ «М.С.Л.» та взяв участь у подарунковій програмі «Два дні з життя мільйонера» у Києві.

Наразі лічильник мільйонерів лотереї «Лото-Забава» нараховує 282 щасливчика, три з яких з’явились уже у 2018 році. Нагадаємо, «Лото-Забава» була офіційно визнана Національний реєстр рекордів України (НРР) рекордсменом за кількістю мільйонерів, які з’явилися в країні завдяки українській державній лотереї. Окрім того, за версією міжнародної компанії GfK, «Лото-Забава» - найпопулярніша лотерея в Україні.