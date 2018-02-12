Журналістам показали не лише електронний читацький квиток, а й численні новинки у роботі бібліотек.

Сьогодні у Житомирі презентували електронний читацький квиток та розповіли про бібліотечну систему міста. Як повідомили УНІАН у прес-службі Житомирської міської ради, презентацію провели у Центральній міській бібліотеці імені Земляка. Для цього журналістам показали не лише електронний читацький квиток, а й численні новинки у роботі бібліотек.

Керуюча справами виконкому міськради Ольга Пашко та директор комунального закладу «Бібліотечна система Житомира» Лариса Харчук презентували журналістам здобутки бібліотекарів за 2017 рік та напрацьовані проекти з розвитку бібліотечної мережі.

Як прозвучало на презентації, сьогодні у 14 філіалах бібліотечної мережі Житомира вже запроваджено єдину автоматизовану систему з електронним каталогом книг. Він налічує 7,5 тис. книг, із них 3,5 тис. належать до краєзнавчої та 4 тис. - до сучасної української літератури. До кінця цього року планується ввести в цю систему загалом близько 150 тис. книг.

Також під час заходу пресі було презентовано новий бренд «ЛітТера». Він розроблений командою закладу спільно дизайнерами та символізує зміну не лише вивісок, а й змісту того, що відбуватиметься у бібліотеці.

На прес-конференції, серед іншого, представили сайт міських бібліотек та започаткували новий флешмоб для соціальних мереж.

Окрім цього, бібліотекарі представили своїх партнерів, які зацікавлені у розвитку мережі та готові долучатись до акцій і подій, які відбуватимуться у філії. Крім того, у 2017 році Центральна міська бібліотека отримала 3 тис. 126 нових книг на суму 245 тис. грн. Зараз книжковий фонд бібліотечної мережі складає понад 304 тис. книг.

Як прозвучало на заході, комунальний заклад «Централізована бібліотечна система Житомирської міської ради» об’єднує 15 бібліотек, із них 1 - музично-театральну, 6 дитячих, а також Центральну міську бібліотеку імені Земляка. За 2017 рік понад 28 тис. житомирян скористалось послугами бібліотек, причому 13 тис. - це діти та молодь. Зараз у цій мережі працює 68 працівників, з них 50 бібліотекарів.