Олександр Ярославський обговорив з керівництвом УЄФА перспективи співпраці за проектами в Харкові

Як повідомляють поінформовані джерела, учасники зустрічі обговорювали досвід проведення в Україні міжнародних турнірів - як в 2012 р., так і стосовно до майбутнього фіналу Ліги Чемпіонів у Києві в поточному році.

Вчора, 12 лютого, Олександр Ярославський (власник і президент групи DCH, генеральний інвестор підготовки Харкова до Євро-2012 і екс-президент ФК «Металіст») відвідав штаб-квартиру УЄФА.

Бізнесмен зустрівся з ключовими європейськими футбольними функціонерами: президентом УЄФА Александером Чеферіним, генеральним секретарем УЄФА Теодором Теодорідісом і виконавчим директором УЄФА Мартіном Калленом. Як відомо, Теодорідіс та Каллен брали активну участь в організації Євро-2012 в Україні, і активно взаємодіяли з Олександром Ярославським в процесі модернізації інфраструктури Харкова, яка була необхідна для проведення матчів турніру.

Як повідомляють поінформовані джерела, учасники зустрічі обговорювали досвід проведення в Україні міжнародних турнірів - як в 2012 р., так і стосовно до майбутнього фіналу Ліги Чемпіонів у Києві в поточному році. А також перспективи реалізації спільних спортивних проектів у Харкові.

Александер Чеферін був обраний 7-м президентом УЄФА в 2016 р., в 2017 р. була затверджена програма заходів у сфері належного врядування. Теодор Теодорідес офіційно затверджений на посаді генерального секретаря УЄФА також в 2016 р. (його попередник Джанні Інфантіно покинув організацію після перемоги на виборах президента ФІФА). Мартін Каллен наразі залучений до підготовки фіналів Ліги Чемпіонів у Києві та оптимістично оцінює перспективу проведення цих матчів. Олександр Ярославський в 2007-2012 рр. інвестував у підготовку Харкова до Євро-2012 $300 млн. (стадіон, аеропорт, тренувальний табір, волонтерський центр, перший в місті п'ятизірковий готель), а ФК «Металіст» за часів його президентства 6 разів завойовував бронзу» національної першості, потім «срібло» і успішно виступав у єврокубках.