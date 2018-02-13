Заходи із вшанування учасників бойових дій на території інших держав та 29-ої річниці виведення військ з Афганістану у Житомирі продовжаться завтра, 14 лютого.

Сьогодні у Житомирі розпочалися заходи з вшанування воїнів-афганців.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міської ради.

Як зазначається у повідомленні, напередодні Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав та 29-ї річниці виведення військ з Афганістану, у Житомирі відбулося розширене засідання Житомирської міської спілки ветеранів афганської війни. Цій спілці сьогодні виповнилося 30 років.

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На початку заходу його учасники хвилиною мовчання вшанували пам’ять загиблих та померлих ветеранів афганської війни.

«Сьогодні для нас визначна дата – 30-та річниця від дня створення Житомирської міської спілки воїнів-інтернаціоналістів, яка у 2016 році змінила свою назву на Житомирську міську спілку ветеранів афганської війни», - повідомив голова Житомирської міської спілки ветеранів афганської війни Юрій Панасюк.

За проявлену мужність та героїзм, вірність військовій присязі, значний внесок у зміцнення обороноздатності та безпеки України, розвиток ветеранського руху, патріотичне виховання молоді, Житомирський міський голова Сергій Сухомлин за поданням Житомирської міської спілки ветеранів афганської війни вручив пам’ятні відзнаки активістам ветеранського руху. Також на заході було вручено інші відзнаки та грамоти.

«Ми маємо приділяти однакову увагу до учасників бойових дій різних часів. Жоден, хто перебував у «гарячих точках», не має бути забутим. Ми маємо пам’ятати про воїнів -афганців, щоб потім не забути воїнів антитерористичної операції», - сказав Сухомлин.

Під час зустрічі обговорювалися питання розвитку ветеранського руху в місті, соціального захисту учасників бойових дій та патріотичного виховання молоді.

Заходи із вшанування учасників бойових дій на території інших держав та 29-ої річниці виведення військ з Афганістану у Житомирі продовжаться завтра, 14 лютого.