"Не вбивайте любов": група Yurcash представила свою конкурсну пісню для Євробачення-2018 (відео)

Українська музична група Yurcash перед другим півфіналом Національного відбору Євробачення-2018 представила свою композицію "Stop Killing Love", з якої буде боротися за місце представляти Україну на конкурсі в Лісабоні.

Конкурсну композицію вже можна почути на Youtube. На великій сцені пісня зазвучить вже 17 лютого, під час другого півфіналу Нацвідбору на Євробачення-2018 на телеканалах СТБ і UΛ Перший в 19:00.

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Автором конкурсної пісні виступив сам Юрій Юрченко, – лідер групи Yurcash і відомий виконавець 1990-х.

"На початку було Слово, і Слово було у Бога, і Слово було Бог ... Бог і є Любов ... Люди, не вбивайте Любов", – йдеться у підписі до треку.

Yurcash – українська фолк-панк-рок група, у 2004 році заснував співак Юрій Нечистяк, більш відомий як Юрій Юрченко. Популярність групі принесла пісня "Мундіаль", кліп на яку з'явився перед стартом збірної України на чемпіонаті світу з футболу 2006 року.

Разом з групою KAZKA музиканти взяли участь у 8 сезоні "Х-фактора". Yurcash потрапили у фінал пісенного конкурсу і поступилися перемогу Михайлу Панчишину. Через кілька днів після фіналу Юрко Юрченко зробив дуже гучну заяву. За його словами, група хотіла виграти "Х-фактор" і назавжди покинути сцену.

Але, як можна зрозуміти, у музикантів плани змінилися. Адже вони вирішили боротися у Нацвідборі на " Євробачення-2018 і почали збирати кошти на запис нових пісень. У цьому році група вирішила піти далі і спробувати свої сили у Нацвідборі на " Євробачення-2018. Зараз музиканти активно працюють над своєю композицією "Stop Killing Love" для музичного шоу.