Величезна дерев’яна "валентинка" з’явилася біля озера Тельбін у Києві (фото)

Напередодні Дня всіх закоханих незвичайна валентинка у вигляді серця з колод та напису "я кохаю тебе" з’явилася в парку біля озера Тельбін в Києві.

Хоча для деяких День закоханих не має особливого значення, все ж більшість не проминає можливості нагадати про любов оточуючим, даруючи валентинки.

Так завтра на Майдані Незалежності в Києві дівчата даруватимуть всім перехожим «серця» - валентинки як нагадування про любов у серці. Вони створять валентинки як символ любові до себе та оточуючих. Кожна валентинка матиме таємне послання, яке закладатиметься в листівку.

Хоча на полицях магазинів до Дня Валентина є безліч валентинок на будь-який смак, все ж оригінальною валентинкою буде та, що зроблена своїми руками. Також ними можна прикрасити і оселю, створивши святковий настрій.

До Дня всіх закоханих підготувалися і комунальники, прикрасивши місто романтичними інсталяціями. У них своєрідні валентинки – біля метро «Лівобережна» з’явилися романтичні пальми, прикрашені сердечками. А біля парку «Премога» встановлено восьмиметровий напис Amour з Купідоном. Також комунальники встановили і «Корзину сердець». Тому закоханим цього дня буде де зробити тематичні фото.