Підприємці та громадські організації Житомирщини навчалися співпрацювати з Німеччиною

Учасники семінару могли пройти практичні майстер-класи з підготовки проектного завдання на стажування в Німеччину.

У Житомирі сьогодні суб’єкти підприємницької діяльності, громадські організації та об’єднання підприємців навчалися шукати партнерів у Німеччині та виходити на німецькі ринки.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Семінар на тему "Співпраця з Німеччиною. Міфи та реальність" відбувся у Житомирі.

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Ділилися досвідом з підприємцями експерти програми підтримки українського бізнесу "Fit for Partnership with Germany" Євгеній Клісенко та Світлана Степащенко.

Учасники семінару мали можливість не лише ознайомитися з можливостями співпраці з Німеччиною, але й пройти практичні майстер-класи з підготовки проектного завдання на стажування в Німеччину та презентації свого проекту для німецьких партнерів.

У рамках програми "Fit for Partnership with Germany" українські підприємці можуть пройти стажування у Німеччині тривалістю 1 місяць за рахунок німецької сторони. Там вони налагоджуватимуть контакти з компаніями, знаходитимуть надійних партнерів, знайомитися з німецьким обладнанням та технологіями, вивчати потенціал збуту власної продукції у Німеччині.