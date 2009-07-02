Фонд держмайна за півроку виконав 6% плану

Фонд державного майна України в січні-червні ц.р. одержав від приватизації 501 млн. 516 тис. грн., що становить 5,8% річного плану. Про це УНІАН повідомили у ФДМУ.

Надходження від оренди за підсумками січня–червня ц.р. склали 343 млн. 731 тис. грн., за цей же період перераховано 399 млн. 246 тис. грн. дивідендів.

Довідка УНІАН. У Державному бюджеті України на 2009 рік надходження від приватизації передбачені в розмірі 8 млрд. 501 млн. грн., від оренди – 555,5 млн. грн., дивіденди – 297,8 млн. грн.