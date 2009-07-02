Фонд держмайна за півроку виконав 6% плану
14:57, 02 липня 2009Суспільство
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Від оренди отримали 343 млн.
Фонд державного майна України в січні-червні ц.р. одержав від приватизації 501 млн. 516 тис. грн., що становить 5,8% річного плану. Про це УНІАН повідомили у ФДМУ.
Надходження від оренди за підсумками січня–червня ц.р. склали 343 млн. 731 тис. грн., за цей же період перераховано 399 млн. 246 тис. грн. дивідендів.
Довідка УНІАН. У Державному бюджеті України на 2009 рік надходження від приватизації передбачені в розмірі 8 млрд. 501 млн. грн., від оренди – 555,5 млн. грн., дивіденди – 297,8 млн. грн.
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