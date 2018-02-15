Держгеокадастр Черкаської області звинуватили у нехтуванні прав ветеранів АТО та місцевої громади

У рішенні відомства розподілити 59 га землі у Лисенському районі Черкаської області побачили ознаки незаконності.

Чиновники Держгеокадастру Черкаської області передали земельні ділянки завчасно визначеним особам і знехтували при цьому правами й інтересами ветеранів АТО та місцевої громади.

Про це повідомляє прес-служба Всеукраїнської аграрної ради (далі - ВАР, - ред.).

За інформацією прес-служби, Держгеокадастр задовольнив заявки тридцяти громадян на заволодіння близько 59 га землі у Лисенському районі Черкаської області, однак дана операція відбулась без урахування незадоволених заявок учасників АТО, які мали пріоритетне право на отримання цих земель.

Крім того, підкреслюють у ВАР, передані ділянки належали до категорії особливо цінних ґрунтів, і, відповідно до чинного законодавства, Держгеокадастр мусив у чотиримісячний термін провести експертизу цих земель, чого насправді зроблено не було.

«На додачу, в технічній документації була відсутня інформація щодо паспортних даних та ідентифікаційних номерів заявників, які отримали земельні ділянки. Відповідно, неможливо перевірити, чи використовували вони право на приватизацію раніше. Таким чином, замість того, щоб підготувати відповідні землі та передати право з розпорядження ними об’єднаним територіальним громадам, чиновники нашвидкоруч подарували їх приватним особам, допустивши при цьому цілий ряд порушень», - наголошується у повідомленні.

«Ми спостерігаємо очевидну корупційну схему. Держгеокадастр в Черкаській області вкотре передає земельні ділянки людям, які не мають жодного відношення до місцевої громади. Це доводить, що наказ Кабінету міністрів щодо передачі права розпорядження земельними ділянками до ОТГ не запрацює до того часу, поки Верховна Рада не прийме відповідний законопроект», - зазначив депутат Черкаської обласної ради Олександр Коваленко (ВО «Черкащани»).

З повним переліком документів, що вказують на наявність корупційної схеми в даній операції, можна ознайомитись за посиланням.

Також наголошується, що факт подібних дій чиновників Черкаського Держгеокадастру не є поодиноким.

У ВАР заявляють, що у середині січня відомство сфабрикувало результати торгів щодо передачі в оренду ділянки в Маньківському районі Черкаської області, а на вимогу обурених аграріїв провести повторні торги керівництво районного Держгеокадастру відмовило та не надало вичерпних пояснень.

Через це сільгоспвиробники влаштували акцію протесту під стінами обласного Держгеокадастру, на якій вимагали скликати позачергову сесію Черкаської облради та висловити недовіру керівнику Головного управління Держгеокадастру Черкаської області Ользі Залозі та голові Держгеокадастру в Маньківськомурайоні Черкаської області – Віктору Гончару. Проте у ході даного засідання депутати не змогли зібрати достатньої кількості голосів.

Повідомляється, що за скликання позачергової сесії Черкаської обласної ради та висловлення недовіри керівництву обласного Держгеокадастру виступили також депутати Лисенської районної ради на Черкащині. Про це вони повідомили в офіційному зверненні на ім’я голови Верховної Ради Андрія Парубія, прем’єр-міністра Володимира Гройсмана та в.о. голови Держгеокадастру Олександра Колотіліна.

«Проведення наступної позачергової сесії Черкаської обласної ради було заплановане на 13 лютого. Однак депутати від фракцій деяких партій проігнорували засідання, чим підтвердили свою підтримку незаконних дій керівництва обласного Держгеокадастру. Через це кворуму досягти не вдалось. Своєю пасивністю більшість депутатів Черкаської обласної ради зірвали сесію і продемонстрували повну байдужість до потреб та інтересів ветеранів АТО й об’єднаних територіальних громад», - наголосили у ВАР.

«У зв’язку з цим черкащани та ряд народних депутатів обласної Черкаської ради, які виступають проти поширення земельної корупції, закликають президента України Петра Порошенко та прем’єр-міністра Володимира Гройсмана підтримати місцеву громаду й селян та посприяти усуненню корумпованого керівництва місцевого Держгеокадастру», - йдеться у повідомленні прес-служби.