Мерія Житомира вирішила надати квартири трьом інвалідам бойових дій в Афганістані

Сьогодні виконком Житомирської міської ради на позачерговому засіданні ухвалив надати житло трьом інвалідам бойових дій в Афганістані.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міської ради.

Як зазначається у повідомленні, квартири афганцям виділять в будинку по вулиці Леха Качинського у Житомирі.

"Однокімнатну квартиру №23 отримає Свінціцький Олександр Миколайович. Мудренко Вадим Олегович отримає однокімнатну квартиру №24. Двокімнатну квартиру №22 надано Шадурі Олександру Юрійовичу",- сказано у повідомленні.

Для забезпечення житлом інвалідів бойових дій в Афганістані будинок по вулиці Леха Качинського, 3 капітально відремонтували за кошти місцевого бюджету.

Загалом, зараз у Житомирі на пільговій черзі перебувають 198 родин інвалідів різних категорій та родин загиблих воїнів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Житомирі від Будинку правосуддя проведуть урочисту ходу з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав та 29-ї річниці виведення військ з Афганістану. Після цього біля пам'ятного знаку «Братам, загиблим у Афгані» на Новому бульварі пройде мітинг, присвячений цій даті.