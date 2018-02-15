Мерія Житомира вирішила надати квартири трьом інвалідам бойових дій в Афганістані

12:47, 15 лютого 2018
Суспільство
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afamyagroup.com

Сьогодні  виконком Житомирської міської ради на  позачерговому засіданні ухвалив надати житло  трьом інвалідам бойових дій в Афганістані.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міської ради.

Як зазначається у повідомленні,  квартири афганцям виділять в  будинку по вулиці Леха Качинського у Житомирі.

"Однокімнатну квартиру №23 отримає Свінціцький Олександр Миколайович. Мудренко Вадим Олегович отримає однокімнатну квартиру №24. Двокімнатну квартиру №22 надано Шадурі Олександру Юрійовичу",- сказано у повідомленні.

Для забезпечення житлом  інвалідів бойових дій в Афганістані  будинок по вулиці Леха Качинського, 3 капітально відремонтували за кошти місцевого бюджету.

Загалом, зараз у Житомирі   на  пільговій черзі  перебувають 198 родин інвалідів різних категорій та родин загиблих воїнів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Житомирі від Будинку правосуддя проведуть урочисту ходу з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав та 29-ї річниці виведення військ з Афганістану. Після цього біля пам'ятного знаку «Братам, загиблим у Афгані» на Новому бульварі пройде мітинг, присвячений цій даті.

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