Зустріч з кумиром: як дитяча закоханість впливає на доросле особисте життя (відео)

Журналісти ТСН дослідили, як дитяча закоханість у кумира може вплинути на подальше життя.

Співак Томас Андерс був кумиром середини 80-х, а телеведуча Марічка Падалко - маленькою дівчинкою. Він збирав величезні зали, а вона - гроші на квіти для нього.

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Зараз Марічка - відома, успішна жінка і щаслива мама. Але впевнена, що саме її дитяча захопленість визначила життєвий вибір, особливо у стосунках з чоловіками.

ТСН досліджувала, як дитяча закоханість у кумира впливає на доросле особисте життя.