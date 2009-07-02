Одеські козаки звинувачують місцеву владу

Замість припинення злочинної діяльності групи підприємців, які самовільно створюють в руслі річки Великий Куяльник греблі й піщані кар`єри, органи влади Одеській області «практично потурають їм своєю бездіяльністю».

Таку заяву оприлюднив сьогодні на прес-конференції керівник підрозділу по боротьбі з браконьєрством «Чорноморського гайдамацького об`єднання» Олексій ТОКМАКОВ, підкресливши, що дійшло до того, що покриваючи тих осіб, які доводять до межі зникнення річку й знамениту природну оздоровницю «Куяльник», головний інспектор із охорони довкілля в Одеській області Юрій ТРЕТЬЯК «наказує вилучити посвідчення у громадських інспекторів» - членів Українського козацтва.

«Потурає незаконним посяганням місцевих підприємців на природні багатства й керівництво Івановської райдержадміністрації, - уточнив заступник голови громадської ради при Управлінні охорони навколишнього природного середовища в Одеській області Сергій ГУЦАЛЮК, - внаслідок чого порушується гідрологічний баланс, навколишні села позбавляються питної води, спотворюється й руйнується унікальний ландшафт степів і лиману. Причому правоохоронні органи закривають очі на те, що техніка, використовувана на кар`єрах, ніде не зареєстрована».

За його словами, «небезпека цих розробок полягає в тому, що самовільне влаштування кар`єрів у посушливому степу призводить до обміління знаменитого Куяльницького лиману», який живлять річкові води.

«Якщо самовільний видобуток і вивіз піску не буде припинено до 17 липня, козацьке об`єднання перейде до інших форм висловлення свого протесту», - підсумував С.ГУЦАЛЮК. Але перед цим, а саме наступного тижня, козаки зустрічатимуться з керівництвом Міністерства охорони навколишнього середовища України для вирішення проблеми незаконної розробки піщаних кар`єрів на Великому Куяльнику.