Курс долара в обмінниках Києва

З 30 червня по 3 липня середній курс купівлі готівкового долара в українських банках підвищився на 1,6% і становить 7,81 грн./дол., продажу – на 1,8%, до 7,90 грн./дол.

Про це повідомляє Finance.ua.

З початку тижня середній курс купівлі євро збільшився на 1,5% і сьогодні становить 10,89 грн./євро, продажу – на 1,9%, до 11,14 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках з 30 червня по 3 липня підвищився на 0,9% і сьогодні становить 0,2367 грн./рубль, продажу – на 0,6%, до 0,2512 грн./рубль.

Столичні комерційні банки купують долари в середньому по 7,80 грн./дол., продають – по 7,90 грн./дол. За тиждень курс купівлі збільшився на 1,4%, продажу – на 1,8%.

Середній курс купівлі євро в київських банках становить 10,90 грн./євро (курс підвищився на 1,2% порівняно з 30 червня), продажу – 11,14 грн./євро (курс підвищився на 1,8%).

Курс купівлі російського рубля у київських банках підвищився на 1,3% з початку тижня і становить у середньому 0,2369 грн./рубль, продажу – на 0,6%, до 0,2530 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Хрещатик»: долар США – 7,75/7,88 грн., євро – 10,90/11,20 грн., рубль – 0,21/0,25 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,70/7,88 грн., євро – 10,50/11,20 грн., рубль – 0,23/0,26 грн.;

«Укрексімбанк»: долар США – 7,80/7,89 грн., євро – 10,85/11,10 грн., рубль – 0,24/0,25 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 3 липня, становить: гривні до долара США – 7,6384, до євро – 10,731188, до російського рубля – 0,24541.