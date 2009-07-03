«Воля кабель» звинувачує АМК в упередженому ставленні

Антимонопольний комітет України поставився упереджено до розслідування проти компанії «Воля кабель» (м. Київ), при цьому з боку посадовців АМК використовувалися важелі тиску.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила керівник прес-служби компанії ВОЛЯ Аліна СІГДА, коментуючи сьогоднішнє рішення АМК.

Як повідомлялося, сьогодні Антимонопольний комітет ухвалив рішення про накладення штрафу на компанії «Воля кабель», «Київські телекомунікаційні мережі» (КТМ, Київ) і ІВК (Київ) у розмірі 1 млн. грн. на кожну за зловживання монопольним становищем, що виразилося, на думку АМК, у необгрунтованому економічно підвищенні тарифів у 2008-2009 рр. на послуги кабельного, аналогового й цифрового ТБ. При цьому АМК також сьогодні ухвалив рішення про те, що ці три суб`єкти займають монопольне становище на ринку програмної послуги в Києві. Пов`язання трьох компаній у ході розслідування проти компанії «Воля кабель» у єдиний об`єкт розслідування АМК пояснює тим, що «як з`ясував АМК» (цитовано за офіційним прес-релізом), компанія «Воля кабель» «зв`язана відносинами контролю з ІВК і КТМ», які надають програмні послуги компанії «Воля кабель».

За даними А.СІГДИ, дане дослідження АМК «використовувалося як важіль впливу на компанію із боку тимчасово наділених владними повноваженнями посадовців» комітету. На її думку, про це свідчить той факт, що ще до винесення рішення АМК щодо даного дослідження й до розгляду питання, в пресі з`явилися відповідні коментарі «джерел із АМК», що вказувало на «визначеність заздалегідь ухваленого» рішення Антимонопольного комітету.

А.СІГДА також зазначила, що «ще з кінця позаминулого року», коли компанія за власною ініціативою подала в АМК розрахунок собівартості послуг, і до сьогоднішнього дня, коли після багатотомного листування й необгрунтованих звинувачень у пресі на адресу компанії «Воля кабель», які завдавали суттєвої шкоди репутації компанії, «чиновниками Комітету чинився й продовжує чинитися систематичний тиск на компанію, виставляються вимоги додаткових умов або ж додаткових вигод для посадовців» (не названі – УНІАН).

За словами А.СІГДИ, компанія «Воля кабель» здійснює господарську діяльність за правом, наданим Конституцією України, чинним законодавством України, яке встановлює й захищає свободу підприємницької діяльності. Тому вона вважає, що державний контроль за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції має відбуватися у відповідності з нормами матеріального й процесуального права.

А.СІГДА повідомила, що компанія «Воля кабель», як суб`єкт підприємницької діяльності, працює в умовах жорстокої ринкової конкуренції, «зацікавлена в запобіганні, виявленні та припиненні порушень законодавства про захист економічної конкуренції», і з цією метою максимально сприяла проведенню дослідження, надаючи детальну інформацію щодо ціноутворення, ринкової ситуації та інших напрямків, пов`язаних із наданням послуги доступу до телепередач.

«Компанія сподівалася, що така взаємодія послужить об`єктивному дослідженню ринку й конкурентного середовища», - зазначила А.СІГДА.

Проте, за її словами, такого не відбулося, і Комітет «з незрозумілою легкістю відкинув усі позитивні напрацювання декількох років співпраці» з підприємствами галузі та їх об`єднаннями, коли звичайною практикою були регулярні тематичні робочі зустрічі з проблемних питань. Підходи в розумінні структури регіональних ринків послуг доступу до телепрограм і становище учасників визначалися, в першу чергу, високотехнологічним рівнем послуги, об`єктивними процесами розвитку галузі телекомунікацій, досвідом європейських країн і зобов`язаннями України, як учасника міжнародних угод у сфері трансформації світового інформаційного простору.

«Упереджене ставлення до компанії, яке проявляється в нескінченній низці запитів, перевірок і зустрічей, половина з яких були відкладені через повну неготовність представників Комітету, переконує нас у тому, що метою даної справи ніколи не було бажання Комітету досліджувати реальний стан справ на ринку надання програмної послуги», - зазначила А.СІГДА.

Довідка УНІАН. Компанія ВОЛЯ є національним українським провайдером і надає комплекс сучасних телекомунікаційних послуг – кабельне цифрове телебачення, високошвидкісний доступ в Інтернет, відео-на-замовлення, голосовий зв`язок, а також послуги найбільшого в Україні дата-центру.