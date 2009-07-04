Ще 230 осіб отримали громадянство України

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав укази про прийняття до громадянства України 230 осіб

Як повідомляє Служба з питань громадянства Секретаріату Президента України, 2 липня глава держави підписав укази про прийняття до громадянства України 230 осіб, з них 8 неповнолітніх. До громадянства прийняті представники 36 національностей, найчисельніші з яких росіяни (37%), вірмени (17%), грузини (9%), азербайджанці (5%), молдовани (3%).

Протягом поточного року згідно із рішеннями Президента прийнято до громадянства України 2 021 особа.

Взагалі цього року відповідно до рішень Президента України, органів внутрішніх справ набули громадянство України понад 14 тисяч осіб. Припинено громадянство України 3 тисяч 239 осіб.