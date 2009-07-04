Договір оренди землі не потребує нотаріального посвідчення

Президент підписав закон

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України». Про це повідомляє прес-служба глави держави. Як повідомляв УНІАН, 11 червня Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України», яким виключено норму з Господарського кодексу України щодо необхідності нотаріального посвідчення договорів оренди землі.

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