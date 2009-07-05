На Полтавщині впав гелікоптер: є жертви

У суботу о 20.40 у полі біля села Кунцеве Новосанжарського району Полтавської області впав і зайнявся приватний надлегкий гелікоптер АК1-3.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, внаслідок аварії загинули пілот і пасажир.

О 21.15 відділенням Державної пожежної охорони МНС пожежа була ліквідована. Причина падіння вертольоту, його власник та особи загиблих встановлюються.