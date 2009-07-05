На Полтавщині впав гелікоптер: є жертви
11:24, 05 липня 2009Суспільство
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Загинули пілот і пасажир
У суботу о 20.40 у полі біля села Кунцеве Новосанжарського району Полтавської області впав і зайнявся приватний надлегкий гелікоптер АК1-3.
Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, внаслідок аварії загинули пілот і пасажир.
О 21.15 відділенням Державної пожежної охорони МНС пожежа була ліквідована. Причина падіння вертольоту, його власник та особи загиблих встановлюються.
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