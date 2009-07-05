Податківець погорів на хабарі у 15 тисяч доларів

Cпівробітники управління Державної служби по боротьбі з економічною злочинністю ГУ МВС України у Сумській області спільно із працівниками прокуратури затримали посадову особу однієї з міжрайонних податкових інспекцій за вимагання та отримання хабара у розмірі 15 тисяч доларів.

За даним фактом прокуратурою Сумської області порушено кримінальну справу, повідомили УНІАН у секторі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в Сумській області.