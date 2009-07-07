Черновецький знову підвищує тарифи на комунальні послуги

Київська міська державна адміністрація затвердила нові тарифи на житлово-комунальні послуги для бюджетних установ та інших споживачів, що будуть введені з 1 серпня цього року.

З текстом відповідного розпорядження “Про затвердження тарифів на теплову енергію, встановлення та погодження тарифів на комунальні послуги з централізованого опалення і постачання холодної та гарячої води і водовідведення для бюджетних установ та інших споживачів” № 758 від 30 червня 2009 р. можна ознайомитись на офіційному сайті муніципальної газети “Хрещатик”.

Цим документом визнано такими, що втратили чинність, з моменту введення в дію тарифів, розпорядження щодо нових тарифів на ЖКП для юридичних осіб з 1 червня 2009 р., а саме розпорядження від 29 квітня 2009 р. № 519 “Про погодження тарифів на теплову енергію, встановлення та погодження тарифів на комунальні послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води для бюджетних установ та інших споживачів (зі змінами та доповненнями, внесеними розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27.05.2009 № 619) та № 517 “Про встановлення погодження тарифів на комунальні послуги з централізованого постачання холодної води і водовідведення холодної та гарячої води для бюджетних установ та інших споживачів”.

Згідно з останнім розпорядженням, тарифи на холодне водопостачання і водовідведення для небюджетних організацій встановлено на рівні 5,54 грн. за 1 куб. м; для бюджетних - 4,59 грн. за 1 куб. м (було 2,82 грн. за 1 куб м - для бюджетних установ; 4,50 грн. – інших споживачів, з 1 червня пропонувалось встановити 4,88 грн. за 1 куб. м як для бюджетних організацій, так для інших споживачів – УНІАН).

КМДА встановила різні тарифи на гаряче водопостачання та опалення для вказаних груп споживачів залежно від того, якій зоні обслуговування - ЗАТ “ЕК “ДАРтеплоцентраль” (колишня «Укр-Кан-Пауер») чи АК “Київенерго” – належать теплопункти, що обслуговують будівлі бюджетних установ та інших юридичних осіб.

Тарифи на опалення для комерційних організацій, розташованих в зоні обслуговування «Київенерго», затверджені в розмірі 20,78 грн. за 1 кв. м опалювальної площі в опалювальний сезон, в зоні обслуговування «ДАРтеплоцентраль» - 11,15 грн. за 1 кв. м; для бюджетних організацій - 15,04 грн. за 1 кв. м опалювальної площі - в зоні «Київенерго» та 8,74 грн. за 1 кв. м - в зоні «ДАРтеплоцентралі» (було 5,38 грн. за 1 кв. м для обох груп юросіб, а з 1 червня для бюджетних організацій та ін. юросіб пропонувалось в зоні «Київенерго» встановити 11,63 грн. за 1 кв. м опалювальної площі на місяць; в зоні «ДАРтеплоцентраль» - 9,78 грн. за 1 кв. м - УНІАН).

Тарифи на централізоване постачання гарячої води (за наявності у приміщенні засобів обліку) і відведення для комерційних організацій в зоні «Київенерго» встановлено у розмірі 45,33 грн. за 1 куб. м, в зоні «ДАРтеплоцентралі» - 27,29 грн. за 1 куб. м.; для бюджетних установ, що знаходяться в зоні «Київенерго», - 33,41 грн. за 1 куб. м. та 21,65 грн. за 1 куб. м в зоні «ДАРтеплоцентралі» (було для бюджетних установ 14,89 грн., для інших споживачів - 16,57 грн., а з 1 червня пропонувалось ввести тариф у розмірі 27,07 грн. за 1 куб. м для обох груп споживачів в зоні «Київенерго» та 23,84 грн. за 1 куб. м - в зоні обслуговування «ДАРтеплоцентраль» - УНІАН).

Як повідомляв УНІАН, 1 травня ц.р. столична влада у спецвипуску муніципальної газети «Хрещатик» оприлюднила розпорядження від 29 квітня п.р. за №№ 516, 517, 518, 519 та 520 про нові тарифи на житлово-комунальні послуги для населення, бюджетних установ та інших споживачів, що вводяться в Києві з 1 червня 2009 р.

Розпорядження № 520 «Про погодження тарифів на теплову енергію, встановлення та погодження тарифів на комунальні послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води для населення», № 516 «Про встановлення та погодження тарифів на комунальні послуги з централізованого постачання холодної води і водовідведення холодної та гарячої води для населення» та № 518 «Про встановлення та погодження тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій» залишаються діючими. Ними передбачено проведення першого етапу підвищення тарифів на ЖКП до економічно обгрунтованого рівня. Згідно з цими рішеннями, вартість послуг зросте приблизно на 50%.

Раніше в.о. голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО заявив, що тарифи на житлово-комунальні послуги для населення та комунальні послуги для юридичних осіб передбачається довести до економічно обгрунтованого рівня в 3-4 етапи до липня 2010 р.