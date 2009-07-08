Україна обійшла Росію в рейтингу відкритості економік

Всесвітній економічний форум в своїй новій доповіді про стимулювання глобальної торгівлі зарахував Росію до країн з найбільш закритою економікою. До рейтингу, оприлюднененого у вівторок на офіційному сайті ВЕФ, увійшли 121 країна, РФ опинилася на 109 місці. Загальний індекс відкритості економіки у Росії виявився навіть нижчим, ніж у таких країн, як Буркіна-Фасо і Замбія.

Країною з найбільш відкритою економікою, що сприяє розвитку зовнішньої торгівлі, на думку ВЕФ, є Сінгапур. За ним іде спеціальний адміністративний район КНР Сянган (Гонконг), замикає трійку лідерів Швейцарія. У першу десятку увійшли також Данія, Швеція, Канада, Норвегія, Фінляндія, Австрія і Нідерланди. Провідні економіки світу - Німеччина, США, Франція - розташувалися на 12, 16 і 17-м місцях відповідно. Дещо гіршою, згідно доповіді, є ситуація у Великобританії - вона знаходиться на 20-м місці. Китай експерти ВЕФ помістили на 49-е місце у рейтингу.

За винятком Таджикистану, решта всіх держав пострадянського простору, включених в рейтинг, опинилася на кілька позицій вище за Росію. Так, Естонія займає в списку 22 місце, Литва - 40-му, Латвія - 44-му. На 52-ий рядок автори доповіді поставили Молдову, на 71-у - Україну, на 93 - Казахстан.

При складанні рейтингу враховувалися кілька показників, зокрема, свобода доступу на ринок, розвиненість транспортної і комунікаційної інфраструктури, стан ділового середовища.

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