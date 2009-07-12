Сьогодні православні святкують Петра і Павла

Сьогодні, 12 липня, православні святкують День Святих апостолів Петра і Павла.

Це одне з п`яти головних церковних свят.

Сьогодні ж - закінчення Петрівського посту, і цього дня потрібно відвідувати рідних та друзів, пригощати рибними стравами. До свята прибирали садибу, пiдбiлювали та пiдфарбовували хату, вiшали чистi рушники. До церковної служби йшли з квiтами й вiночками, окрасою яких були червонi маки. Обов`язковою стравою були коржики з пшеничного тіста - так званi мандрили.