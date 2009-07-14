У Китаї заборонили лікувати інтернет-залежність електричним струмом

Міністерство охорони здоров`я Китаю визнало лікування інтернет-залежності за допомогою електросудомної терапії (ЕСТ) небезпечним, повідомляє China Daily. Керівництво китайського МОЗ рекомендувало лікувальним установам відмовитися від використання цього методу.

13 липня Міністерство охорони здоров`я Китаю оприлюднило на своєму сайті повідомлення про те, що ефективність застосування ЕСТ для лікування інтернет-залежності у підлітків не знайшла клінічного підтвердження. Одним з активних пропагандистів цього методу є засновник клініки для психічнохворих в провінції Шаньдун. Керівництву медустанови було наказано припинити використання такої методики.

За словами автора методу, електросудомна терапія використовувалася на одному з етапів чотиримісячної програми позбавлення від хворобливої пристрасті до комп`ютера. У цій лікарні програму пройшли майже три тисячі підлітків.

Віддаючи дитину до клініки, батьки або опікуни підписували згоду на проведення ЕСТ і вносили щомісячну плату у розмірі 6 000 юанів (близько 878 доларів).

За оприлюдненими раніше повідомленнями самих пацієнтів, вони одержували сеанс ЕСТ за порушення одного з 86 правил внутрішнього розпорядку клініки. Пацієнтам медустанови заборонялося їсти шоколад, закриватися в туалеті, приймати ліки перед їжею, сидіти в кріслі головлікаря і говорити про щось крім подолання своєї залежності.

Медпортал.ру