Румунія допоможе Грузії побудувати газовий термінал

Румунія протягом найближчих двох тижнів направить до Грузії технічну групу фахівців для вивчення можливостей будівництва сховища для скрапленого газу поблизу чорноморського узбережжя для його подальшого транспортування до Румунії, повідомив журналістам міністр енергетики Грузії Олександр Хетагурі, передає агентство "Новини-Грузія".

За словами міністра, відповідна домовленість була досягнута в понеділок в Анкарі, на зустрічі президента Грузії Михайла Саакашвілі з прем`єр-міністром Румунії Емілем Боком. У зустрічі також брали участь міністри енергетики обох країн.

"Якщо група дійде позитивного висновку щодо будівництва газосховища і його економічної доцільності, наприкінці серпня - початку вересня відбудеться зустріч на вищому рівні, де будуть ухвалені конкретні рішення про початок будівництва", - сказав міністр.

Хетагурі зазначив, що будівництво газосховища дасть більше можливостей для транспортування азербайджанського і туркменського газу на захід. Газ із газосховища морем постачатиметься до Румунії.

"Будівництво газового терміналу не тільки зробить ефективнішим транспортування газу, а й позитивно позначиться на економіці Грузії. Це буде добре і для населення регіону, де постійно буде найдешевший газ", - додав міністр.