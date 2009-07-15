Тимошенко: сумуємо за нашими співвітчизниками

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО висловила співчуття рідним та близьким 6 українців – членів екіпажу гелікоптера Мі-26, які загинули в Афганістані 14 липня внаслідок катастрофи.

Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв`язках зі ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів України, у співчутті прем’єр висловила жаль з приводу трагічної смерті співгромадян.

«Я знаю, що ніякими словами не можна пом’якшити біль від втрати близьких людей. Я особисто, уряд та народ України сумуємо за нашими співвітчизниками, які пішли з життя через трагічну випадковість», - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, внаслідок катастрофи гелікоптера Мі-26 14 липня у південній афганській провінції Гільменд загинули шестеро членів екіпажу, всі – громадяни України, цивільні.

Військове командування Міжнародних сил сприяння безпеці в Афганістані (МССБ) офіційно підтвердило, що гелікоптер Мs-26 (р/н ER-MCV) належав авіакомпанії «Air Pecotox» (Молдова) і на контрактній основі використовувався в рамках гуманітарної місії під егідою МССБ в ІРА.