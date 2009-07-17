Економіка відчула дно і почала зростати - експерти

Більшість економічних експертів вважає, що рівень падіння промисловості досягнув дна і починається її зростання.

Про це свідчать результати експерт-опитування, проведеного УНІАН.

Як повідомлялося, Державний комітет статистики оприлюднив дані щодо ситуації у промисловості за січень-червень 2009 р. Так, в січні-червні 2009 року, порівняно з аналогічним періодом 2008 року, спад промислового виробництва становив 31,1%. У червні 2009 року проти травня ц.р. зафіксовано зростання на рівні 3,1%.

Коментуючи ці дані, президент Центру економічного розвитку Олександр ПАСХАВЕР висловив переконання, що у реальному секторі економіки процес падіння виробництва вже завершився.

“Статистика підтверджує, що криза, тобто, власне падіння виробництва в Україні добігла кінця. Основні галузі нашого індустріального минулого припинили падіння, економіка України адаптувалася до всесвітнього звуження ринків. Не стали несподіванкою і дані по роздрібній торгівлі – після припинення загального падіння виробництва вона завжди росте трохи повільніше, ніж промисловість”, - сказав він.

На думку експерта, на загал економіка України “поводиться цілком передбачувано, хоча залишаються великі ризики”. П.ПАСХАВЕР порівняв стан економіки із запаленням легенів, “коли криза вже минула, але загальний стан лишається доволі важким”. “Принаймні зростання ВВП очікувати у найближчій перспективі не варто”, - зазначив експерт.

На думку О.ПАСХАВЕРА, нині важливо, щоб уряд, держава, забезпечили майбутнє зростання, стимулюючи попит на товари вітчизняного виробництва та активніше сприяли відновленню кредитування виробників.

“Але головні ризики нині – зовнішні: якщо падіння попиту у світі на нашу продукцію продовжиться, в української економіки може просто не вистачити внутрішнього ресурсу. Тобто, сталося те, про що я казав іще на початку березня: падіння припинилося, але зростання поки що іде надзвичайно важко», - підсумував О.ПАСХАВЕР.

У свою чергу, директор Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Ігор БУРАКОВСЬКИЙ вважає, що дані Держкомстату відповідають логіці кризових процесів.

“Підсумки півріччя 2009 р. свідчать, що ми знаходимось близько певного дна. Але після досягнення цього кризового дна події можуть розвиватися за трьома головними сценаріями: це або зліт економіки, стрімке зростання – історія знає такі приклади. Другий сценарій – це стагнація, тупцювання на місці. І третій, найбільш небезпечний сценарій, полягає у тому, що стагнація може бути перервана другою хвилею кризи”, - сказав І.БУРАКОВСЬКИЙ.

На його думку, наша країна знаходиться “ближче до сценарію стагнації, але він може змінитися як у бік зростання економіки, так і у бік різкого погіршення її стану – в залежності від дії зовнішніх факторів. Зокрема, очікувати відновлення економіки України в цілому можна тільки тоді, коли відновляться зовнішні експортні ринки”.

Експерт вважає, що криза змусила українські підприємства адаптуватися, і нині зростання чи припинення падіння демонструють саме ті галузі, які змогли переорієнтуватися на внутрішнє споживання. Водночас дуже гострою проблемою, яка стримує подальше зростання промисловості, є фактичне припинення її кредитування з боку банківської системи, переконаний І.БУРАКОВСЬКИЙ.

Економіст, член Ради підприємців при Кабінеті міністрів Віктор ЛИСИЦЬКИЙ вважає, що певне поліпшення ситуації у промисловості є зрозумілим та передбачуваним.

Він зауважив, що у переробній промисловості зафіксовано навіть помітне зростання. “Це свідчить, що реальний сектор виробництва відчув під ногами дно кризи, відштовхнувся від нього і повільно почав рухатися вгору”, - вважає він.

Стриманий оптимізм, на думку В.ЛИСИЦЬКОГО, підтримує і те, що хоча депозити юридичних осіб не зростають, почали нарощувати обсяги депозити фізичних осіб.

Крім того, він звернув увагу на пожвавлення на ринку реклами, зокрема, телевізійної, що також є позитивним сигналом.

Директор економічних програм Центру Разумкова Василь ЮРЧИШИН вважає, що навіть якщо промисловість взагалі не буде приростати, показники у ІІІ – IV кварталах 2009 року можуть бути значно кращими, ніж торік.

“Адже саме у третьому-четвертому кварталі 2008 року почалося загальне падіння показників”, — нагадав він.

На думку експерта, дані Держкомстату не дозволяють давати оптимістичні прогнози розвитку української економіки на другу половину 2009 року. “Поки що немає певних свідчень зростання у світі попиту на нашу продукцію. Певне сповільнення темпів падіння промисловості свідчить про те, що у економіці настала нестійка стабільність”, - зазначив В.ЮРЧИШИН.

Наявний приріст у деяких галузях, на думку експерта, пояснюється пожвавленням робіт на селі та іншими літніми сезонними чинниками.