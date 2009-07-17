Нафтогаз вимагає припинити істерію навколо його діяльності

НАК «Нафтогаз України» вкотре висловлює занепокоєння черговими спробами деяких посадовців України і Європейського Союзу дати односторонню і тенденційну оцінку діяльності компанії в засобах масової інформації.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі НАК «Нафтогаз України».

У прес-центрі зазначають, що такі оцінки негативно позначаються на іміджі компанії як надійного ділового партнера і стабільної бюджетоутворюючої державної компанії і провокують нагнітання панічних настроїв в українському суспільстві та європейському співтоваристві.

У повідомленні наголошується, що НАК «Нафтогаз України» здійснює свою політику господарювання в державному секторі економіки, керуючись Конституцією України, відповідними законами, указами Президента України, постановами і директивами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства палива і енергетики, постановами НКРЕ, Статутом НАК «Нафтогаз України» та іншими нормативно-правовими актами.

Зазначені документи визначають, зокрема, порядок проведення переговорів і підписання зовнішньоекономічних договорів щодо придбання газу, надання послуг з його безперебійного і безаварійного транзиту, забезпечення внутрішнього балансу споживання газу в Україні, а також здійснення внутрішніх і зовнішніх запозичень.

Крім того, переговорний процес між компанією та іноземними партнерами з реформування української газотранспортної системи, забезпечення стабільного транзиту російського газу і дотримання газового балансу України впродовж осінньо-зимового періоду має суто стратегічний характер і спрямований на забезпечення національної та європейської енергетичної безпеки.

НАК «Нафтогаз України» ще раз підтверджує, що докладе всіх зусиль в межах своєї компетенції для забезпечення стійкого функціонування об`єднаної євразійської газотранспортної системи.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більше 97% газу і нафти в країні.

НАК «Нафтогаз України» займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.