В аеропорту Гонконгу вилучено 4 кг синтетичного наркотика

Чотири кілограми синтетичного наркотика "айс" були конфісковані працівниками митниці в Гонконзькому міжнародному аеропорту, повідомила місцева митниця.

Ринкова вартість конфіскованих наркотиків, за оцінкою фахівців, становить близько 3 млн. гонконзьких доларів. Вони були знайдені у валізі у 52-річного філіппінця, який збирався відлетіти до Маніли.

Відповідно до закону спеціального автономного району Сянган (Гонконг), йому може загрожувати довічне позбавлення волі із штрафом у 5 млн. гонконзьких доларів, повідомляє Сіньхуа.

“Айс” (він же “кристал”) – метамфетамін, він чинить таку саму дію на центральну нервову систему, як і амфетаміни, але надходить до мозку набагато швидше, і залежність від нього виробляється набагато швидше. Здатний на 70 годин притамувати голод, спрагу і втому, примушуючи тіло посилено виробляти гормони, завдяки чому в 1970-х роках у США став наркотиком для водіїв-далекобійників.