На міжбанку росте євро

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зниженням котирувань – 7,8420/7,8830, на 12:00 котирування знизилися - 7,8395/7,8780 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг»,торги російським рублем стартували котируваннями 0,2497/0,2516, на 12:00 ціни зафіксувалися - 0,2510/20. На російському валютному ринку курс долар-рубль знизився, й на 12:00 встановився на рівні 31.1900 (-0.5935).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,4187/89, на 12.00 пішли вгору - 1,4220/22. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями – 11,1160/11,1810, на 12:00 ціни підвищилися - 11,1400/11,2000.