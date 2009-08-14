Кораблі-учасники Blackseafor прибули у порт Севастополя

Кораблі-учасники чергової активації оперативного з’єднання Чорноморської групи військово-морського співробітництва BLACKSEAFOR сьогодні вранці зайшли з дружнім візитом у порт Севастополя.

Як передає кореспондент УНІАН, під час чотириденної стоянки у порту екіпажі кораблів проведуть заходи базової підготовки, тренування зі зв’язку, здійснять протокольні візити до керівництва Севастопольської міськдержадміністрації, командувача Військово-морських сил Збройних сил України адмірала Ігоря ТЕНЮХА, відвідають культурні та історичні місця міста.

Сьогодні у другій половині дня командування BLACKSEAFOR проведе прес-конференцію на борту флагманського корабля нинішньої активації - фрегата «Смелі» (ВМС Болгарії).

Візит з’єднання BLACKSEAFOR до Севастополя триватиме до 18 серпня.