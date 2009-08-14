Україна хоче взяти для банків $400 мільйонів кредиту

Делегації України та Світового банку завершили переговори щодо першої позики на реабілітацію фінансового сектору.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства фінансів України, позику у розмірі 400 млн. дол. на 30 років з п`ятирічним пільговим періодом буде залучено з метою врегулювання проблемних питань, пов`язаних з фінансовим оздоровленням банківської системи за умов кризи.

Згідно з повідомленням, засідання Ради директорів Світового банку із затвердження надання позики відбудеться 17 вересня 2009 року.