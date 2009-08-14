У Київській області «кудись поділися» 17 тисяч землевласників

Керівництво Київської обласної державної адміністрації констатує, що близько 17 тисяч осіб, які отримали сертифікати на землю, ще й досі не подали заявки на оформлення державних актів на приватну власність на землю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив в.о. голови Київської облдержадміністрації Віктор ВАКАРАШ сьогодні на прес-конференції у Києві.

За його словами, найскладнішим питанням у Київської області є земельні відносини.

У зв’язку з цим В.ВАКАРАШ повідомив, що 320,7 тис. жителів Київської області мають право на отримання у приватну власність земельних ділянок. Водночас первинні документи для реалізації цього права – земельні сертифікати – отримали лише 315,5 тис. громадян, а повністю реалізували це право, тобто оформили державні акти на право приватної власності на земельні ділянки 277,6 тис. жителів Київщини, що становить 88%.

В.ВАКАРАШ також зазначив, що близько 5 тис. осіб земельні сертифікати не отримали взагалі через низку об’єктивних причин, які пов’язані зі смертю громадян чи переїздом на постійне місце проживання в інші держави.

Водночас близько 17 тис. осіб земельні сертифікати отримали, але й досі не звернулися до відповідних органів влади із заявами на оформлення і отримання земельних ділянок у приватну власність. «Вони сертифікати отримали і куди поділися – не знаємо», - констатував в.о. голови Київської ОДА.

Серед інших проблемних питань у цій сфері В.ВАКАРАШ назвав недоліки у кадровому забезпеченні районних управлінь земельних ресурсів і центрів державного земельного кадастру.