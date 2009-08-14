Київенерго вимагає від ЖЕКів погасити 755 млн. грн. боргу

Акціонерна компанія “Київенерго” припинила відключення гарячої води найбільшим боржникам і вимагає від своїх споживачів теплової енергії - житлових організацій, терміновим чином погасити 755 млн. 542 тис. грн. заборгованості.

Про це УНІАН повідомили у прес-служба АК “Київенерго”.

У компанії нагадали, зокрема, що 13 серпня ц.р. енергокомпанія почала відключати від подачі гарячої води будинки, які мають найбільшу заборгованість станом на 1 червня 2009 року, тобто до підвищення тарифів. Всього планувалося відключити 373 будинки, сума заборгованості кожного з яких перевищила рівень чотиримісячного споживання.

Рішення про відключення найбільших боржників було ухвалене 6 серпня на спільній нараді за участю керівників КМДА і районів столиці, комісії міськради з питань ЖКГ, начальниками ЖЕКів, представниками ГІОЦа і АК “Київенерго”. Згідно з протоколом, відключення боржників мало пройти в два етапи. На першому - ЖЕКи зобов`язані були активізувати збір коштів і прийняти всі заходи для відключення конкретних боржників. На другому етапі, якщо розмір боргу не знизився, відключення будинків, що мають найбільшу заборгованість, мало проводити “Київенерго”.

«Кожен керівник району знав про це рішення, кожен начальник ЖЕКу зобов`язаний був прийняти всі заходи для зниження заборгованості. Натомість вони не зробили нічого, пожертвували своїми споживачами – киянами і прикрилися “Київенерго”. Тому ми припиняємо відключення, і вимагаємо від усіх житлових організацій сумлінно виконати свою роботу та терміново знизити рівень боргу до кінця серпня. Якщо “Київенерго” доведеться відновити відключення будинків, то кожен киянин повинен знати, що це відбувається через те, що начальники ЖЕКів не виконали свої зобов`язання і не провели персональну роботу з конкретними боржниками», - цитує прес-служба слова голови Правління АК «Київенерго» Едуарда СОКОЛОВСЬКОГО.

Повідомляється також, що борг усіх споживачів “Київенерго” за теплову енергію на сьогоднішній день складає 814 млн. 920 тис. грн., а борг за тепло житлових організацій, зокрема, - 755 млн. 542 тис. грн. Найбільшими боржниками, за даними “Київенерго”, є: КП “Служба замовника жітлово-комунальніх послуг” (Оболонський р-н) – 14,0 млн. грн., ЖЕК-811 (Святошинський р-н) – 11,1 млн. грн., ЖЕК-801 (Святошинський р-н) – 7,3 млн. грн., КП з утримання житлового господарства Шевченківського району – 5,9 млн. грн., ТОВ “ЖЕК-108” (Голосіївський р-н) – 5,3 млн. грн.