Дворічна дитина отруїлася розчинником для фарби

На Прикарпатті дворічна дитина отруїлася розчинником для фарб. Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС в Івано-Франківській області, 13 серпня в дитяче реанімаційне відділення Косівської центральної районної лікарні потрапила дворічна дівчинка – жителька села Яворів Косівського району з діагнозом – «отруєння розчинником». Стан потерпілої середньої тяжкості.

Медики з’ясували, що дівчинка отруїлася уайт-спіритом, який її мама необережно залишила біля вікна. Жінка на хвилинку відійшла, і в цей час дитина випила розчинник, який прийняла за воду.