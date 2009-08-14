Восени Нацбанк поповнить золотовалютні резерви

Восени Національний банк України поповнить свої золотовалютні резерви коштами Міжнародного валютного фонду в розмірі, еквівалентному близько 2 млрд. доларів США (понад 1 млрд. СДР).

Як заявив в коментарі УНІАН виконуючий обов`язки міністра фінансів України Ігор УМАНСЬКИЙ, така можливість у НБУ з`явиться після 28 серпня в результаті рішення Ради директорів МВФ про розподіл спеціальних прав запозичення (СДР) для поповнення валютних резервів держав - членів МВФ в загальному обсязі, еквівалентному 640 млн. дол.

«Скоро (28 серпня – УНІАН) очікується розподіл 250 мільярдів доларів, раніше було ухвалено рішення про розподіл 390 мільярдів, таким чином Нацбанк одержить в свої золотовалютні резерви понад 1 мільярд СДР, що буде еквівалентно близько 2 мільярдів доларів. Фактично Нацбанку автоматично буде перераховано ці кошти в СДР. Проте перевести їх у валюту і скористатися можна буде через певний час – після того, як МВФ розробить спеціальний інструмент для цього. Думаю, що Фонду знадобитися якийсь час, оскільки останній раз таку операцію Фонд проводив в дев`яностих роках», - сказав І.УМАНСЬКИЙ.

Він відзначив, що Нацбанк у разі затвердження механізму у будь-який момент зможе обміняти СДР на ту валюту, яка йому знадобиться. Причому, відзначив І.УМАНСЬКИЙ, відсоток за ці кошти, які надаються в безстрокове користування, буде досить невеликим. «Ресурс цей безстроковий. Ми цим ресурсом користуємося і сплачуємо лише невелику відсоткову ставку. Якщо нам це не треба, то ми можемо повернути назад і закрити режим платності ресурсу», - відзначив І.УМАНСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, Рада керівників Міжнародного валютного фонду 7 серпня затвердила загальний розподіл спеціальних прав запозичення (СДР) на суму, еквівалентну 250 млрд. дол. США, для забезпечення ліквідності в глобальній економічній системі шляхом поповнення валютних резервів держав - членів Фонду.

Розподіл планується провести 28 серпня.

*** СДР - спеціальні права запозичення, від англ. Special Drawing Rights.