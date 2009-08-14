Секретаріат Президента: закачування газу побоювань не викликає

НАК «Нафтогаз України» в серпні ц.р. має намір імпортувати 3,2 млрд. кубометрів природного газу.

Про це в інтерв`ю УНІАН повідомив представник Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ.

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За його словами, вказаний об`єм буде дорівнювати об`єму липневого імпорту енергоресурсу. «Об`єм імпорту газу в серпні має скласти приблизно 3,2 млрд. кубометрів - на рівні липневого", - сказав він.

Б.СОКОЛОВСЬКИЙ повідомив, що, за даними НАК, на сьогодні у підземних сховищах вже накопичено понад 22 млрд. кубометрів газу.

«Знаходимося абсолютно в графіку, і процес закачування ніяких побоювань не викликає», - відзначив представник Президента.